Terni, largo Cairoli: 90 stalli a pagamento contro il degrado

Una soluzione temporanea particolare in attesa della riqualificazione – se ne parla da anni nell’ambito del Piano periferie – dell’intera area. È quella che ha intenzone di mettere pratica il Comune di Terni per largo Cairoli: riguarda i parcheggi a pagamento ed il controllo degli ausiliari.

Il degrado

La novità rientra nel contesto di razionalizzazione approvato la scorsa settimana dall’esecutivo Latini. In realtà per largo Cairoli si tratta di un’aggiunta momentanea extra rispetto ai 1.600 stalli di sosta per il centro città: è prevista l’installazione di circa novanta stalli in attesa dell’avvio dei lavori. Il tutto perché – la motivazione alla base della scelta – la zona «è particolarmente degradata e attenzionata», dunque «la creazione di parcheggi a pagamento e il presidio degli ausiliari contribuisce al miglioramento ambientale grazie al controllo del territorio fino alla riqualificazione prevista».

La stima di incasso

Per quel che concerne il piano economico post riorganizzazione – si torna a quota 1.600 stalli, alcuni sono andati ‘persi’ per la realizzazone delle piste ciclabili – si parla di un incasso presunto per palazzo Spada di 750 mila euro tra abbonamenti con TerniReti ed i passaggi occasionali.