Terni, a Cardeto i residenti si sistemano gli arredi urbani da soli

di Fra.Tor.

«Non è un vero e proprio festeggiamento, ma un piccolo ritrovo tra amici che si sono adoperati per riavere uno spazio di socializzazione». Venerdì pomeriggio i residenti del quartiere hanno organizzato nei giardini di piazza Cuoco, a Terni, una merenda in compagnia perché «in questi ultimi giorni – racconta Raffaele Mastrogiovanni presidente del comitato di quartiere Cardeto – abbiamo messo a posto delle panchine e dei tavoli che erano rovinati e divelti, la gente quando provava a sedersi trovava difficoltà. Insieme ad un gruppo di amici residenti nel quartiere ci siamo dati un po’ da fare, ci siamo autotassati tirando fuori qualche soldo tra di noi e poi abbiamo comprato i materiali e rimesso a posto tutto. Questa piazza oggi per noi è un punto di riferimento perché il parco Cardeto è ancora chiuso e questo spazio, a nostro avviso, dovrebbe essere tenuto in considerazione». I residenti, inoltre, lamentano il fatto che «in quest’area, sempre a causa della chiusura del parco Cardeto, vengono a giocare molti bambini che spesso si ritrovano a cadere sulla pipì – o su altro – dei cani. Chiediamo al Comune di mettere un cartello di divieto di accesso ai cani, almeno per il momento, e di dedicare a loro lo spazio verde che si trova in via Radice, davanti alla caserma dei carabinieri. Ad ognuno i propri spazi».