Terni, a Collescipoli si punta ancora sul padel: iter per un nuovo impianto

Un nuovo ‘insediamento’ sportivo con tanto di sistemazioni esterna. È in arrivo nell’area di Collescipoli a giudicare dalla conferenza di servizi indetta dal dirigente all’urbanistica del Comune, l’architetto Claudio Bedini: da quanto risulta si tratta di un progetto riguardante dei privati per lo sviluppo di un impianto per il padel con tanto di club house. Dove? A poca distanza dal cimitero e dall’esistente campo di calcio in stato di abbandono.

L’area

Basta fare un check delle particelle sul piano regolatore generale per individuare l’area – Gv, dunque per spazi pubblici attrezzati a parco o per impianti sportivi – di progetto. Di fatto è a pochi metri dal cimitero e subito dopo il terreno di gioco per il calcio. Per proseguire l’iter servirà la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria con il parere di tutti gli enti interessati.