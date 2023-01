Terni, palla a Bedini per l’ufficio sport. Bandi in vista: c’è anche Collescipoli

di S.F.

Il dirigente Claudio Carbone per ora è in ‘stand-by’ – il suo ritorno è già stato deliberato in giunta, ma senza bilancio poco si fa – e allora, in attesa dell’eventuale ritorno del ciociaro, c’è una novità per l’ufficio sport del Comune di Terni. Andrea Zaccone, che ha ricoperto il ruolo ad interim negli ultimi mesi, lascia il posto al collega Claudio Bedini, il titolare dell’urbanistica: sarà lui a gestire le varie partite in ballo nelle prossime settimane. Per lui subito lavoro sugli impianti sportivi del territorio da dare in concessione. O quantomeno provarci visto lo stato di alcuni di loro.

Si prova anche per Collescipoli

Bene, cosa è successo? In sostanza alcune concessioni/convenzioni per la gestione degli impianti comunali sono scadute e c’è da riaffidarle. O quantomeno provarci. D’altronde basta vedere le condizioni del ‘Bernardini’ di Collescipoli – in stato di abbandono di anni e con un recente tentativo con Sport e periferie a vuoto – per farsi un’idea della situazione: c’è anche questo spazio tra quelli che andranno a bando dopo aver raccolto manifestazioni d’interesse. Ne hanno parlato martedì mattina in una riunione tecnica lo stesso Bedini con Zaccone, la posizione organizzativa dell’ufficio sport Fausto Ottaviani, il funzionario Alessandro Maltinti e l’assessore allo sport Elena Proietti.

Le strutture: missione San Carlo

«Abbiamo deciso – spiega la titolare allo sport di palazzo Spada – di procedere per diversi impianti. San Carlo (ennesimo tentativo, ndr), Collescipoli, lo spazio polifunzionale in via Irma Bandiera, Cimarelli e Prampolini per le bocce ed il bar del palatennistavolo ‘De Santis». E il campo di calcio di Cesi? Quasi due anni fa si era parlato di un bando in uscita. In realtà non si è mosso nulla e su questo fronte, allo stato attuale, non sembrano molti margini di manovra. Rouloutte e degrado restano al loro posto.