A gonfie vele il meeting di nuoto ‘Acciaio’ al CLT. Dotto: «Grande struttura»

Un sabato straordinario per il meeting nazionale di nuoto ‘Acciaio’ in corso alla piscina del CLT di Terni, in via Muratori. Nella sua seconda giornata, quella di sabato, la manifestazione ha visto ai blocchi di partenza, fino a sera, ragazzi, junior e assoluti in un susseguirsi di gare e premiazioni.

Le parole del dt Butini

In mattinata a portare i suoi saluti è stato il direttore tecnico della nazionale di nuoto, Cesare Butini, che ha espresso la sua soddisfazione per l’evento: «Ringrazio il CLT per l’ospitalità e torno a ribadire quella che è la vera valenza di questo meeting che dà spazio e opportunità sia agli atleti più giovani, come avvenuto nel corso della prima giornata, sia a quelli più esperti. Venerdì stata la festa delle giovanissime leve che saranno i campioni del futuro. Ma in realtà, per me, sono tutti campioni: chi dedica tempo e impegno allo sport per raggiungere i propri sogni, si merita l’appellativo di campione. Organizzare meeting è quindi utile per finalizzare i grandi sacrifici compiuti da ognuno di questi atleti e dalle famiglie, oltre ad essere un momento importante per conoscere i nuovi talenti. Un lavoro importante, quello da fare sulle nuove generazioni, anche rispetto al post-Covid e ai problemi legati ad un prolungato allontanamento delle giovani leve. Grazie ad eventi come questo, i ragazzi hanno modo di stare vicini ad atleti esperti, come Luca Dotto, un campione conclamato che ha conquistato medaglie a livello internazionale e che possiamo considerare come un’icona del nostro nuoto che ho avuto piacere di avere in nazionale nel 2007».

La ‘carica’ di Dotto

Dotto proprio sabato ha conquistato la medaglia dei 50 stile libero: «È stata una bellissima gara – ha detto l’atleta dei carabinieri -, ho ottenuto il miglior tempo stagionale a due settimane dalla gara per me più importante dell’anno, ossia il Sette Colli di Roma, l’ultima occasione per classificarci per i mondiali di Fukuoka in programma dal 14 al 30 luglio in Giappone. Dopo la gara ho avuto sensazioni molto positive. È la prima volta che vengo qui a Terni e sono rimasto piacevolmente sorpreso non solo per piscina ma anche per le varie strutture sportive del Circolo, che credo essere molto importante sul territorio».

Momoni verso gli europei

Tra i giovanissimi, a partecipare al meeeting anche il 16enne Daniele Momoni della Aurelia Nuoto che sabato ha disputato l’ultima gara prima degli europei di Belgrado. Tra gli ospiti della giornata, il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli, che ha avuto modo di ribadire l’importanza del connubio tra sport e valorizzazione del territorio. Da ricordare, anche per domenica, l’appuntamento con gli stand della Coldiretti in cui è possibile acquistare e gustare i prodotti tipici del territorio.