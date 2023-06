‘Acciaio’: Terni è pronta ad accogliere il 2° Meeting nazionale di nuoto

Condividi questo articolo su

















Atleti da tutta Italia (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Umbria) per un totale di circa 800 nuotatori e circa 3 mila gare: al via la seconda edizione di ‘Acciaio’, il Meeting nazionale di nuoto della Città di Terni promosso dalla polisportiva dilettantistica Circolo lavoratori Terni con il sostegno dell’azienda Arvedi Ast ed il contributo della fondazione Carit, in programma negli impianti di via Muratori dal 9 all’11 giugno 2023. Dopo il successo della prima edizione del 2022, che ha visto gareggiare 600 nuotatori tra cui una star del nuoto Italiano come Federico Burdisso, questo anno l’edizione prevederà un giorno in più di gare, con l’età dei partecipanti che parte dai 7 anni fino ai seniores. Il meeting è ad ingresso libero, per accogliere tutti gli appassionati. «Questo secondo meeting ha già superato i numeri dello scorso anno. È importante collocarlo – ha detto il direttore tecnico della nazionale di nuoto Cesare Butini – in questo momento della stagione, un po’ particolare, perché coniuga l’alto livello con i giovanissimi e questo sicuramente è utile per lo sviluppo del nostro sport».