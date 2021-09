Terni, a Santa Maria del Rivo attività fisica per tutte le età

Grazie alla collaborazione tra don Luca Andreani, parroco della chiesa di Santa Maria del Rivo, e Tiziana Ceccarelli, direttrice della scuola di musica Allmusic, è nata la scuola ‘Happy Fit-ness’ con corsi strutturati per qualsiasi fascia di età e con diverse proposte di allenamento.

‘Happy Fit-ness’

La finalità della scuola è quella di poter dare la possibilità a bambini, adolescenti e adulti di allenarsi nella maniera più corretta sotto visione di persone qualificate, vista la crescente richiesta nell’ambito sportivo. Lo sviluppo non solo fisico ma integrale della persona è al centro del progetto per contribuire alla crescita dei ragazzi nel diventare membri della società nel rispetto dell’identità individuale e culturale. Le proposte si concentrano sulla crescita psico-fisica degli allievi, dando inoltre modo di socializzare con l’intero gruppo. ‘Happy Fit-ness’ è la nascita di un nuovo modo di praticare ed insegnare lo sport e si propone di unire la città in una grande famiglia, sotto il segno della condivisione, del divertimento, della professionalità e della passione verso ogni forma di attività sportiva.

L’istruttrice Tania Stella

L’Istruttrice della scuola è Tania Stella, laureata in scienze motorie e sportive, specializzata nel movimento, ha acquisito conoscenze e competenze adatte alla conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, adattato, educativo, ludico-ricreativo, conoscenze anatomiche, biochimiche e fisiologiche atte a comprendere le basi del funzionamento del corpo umano in movimento, delle discipline sportive e dei legami tra attività motoria e salute, gli aspetti teorici ed applicativi dell’allenamento e della valutazione funzionale e nutrizionale dell’atleta e del soggetto allenato o del praticante attività motorie e sportive nel tempo libero, della qualità ambientale e sicurezza degli impianti sportivi, della ortopedia e traumatologia dello sport e del movimento e dei fondamenti legislativi ed economici alla base della struttura e funzionamento delle organizzazioni sportive. Attualmente è istruttrice fitness nella palestra Curves di Terni, istruttrice di ginnastica dolce per la terza età al centro ricreativo per anziani ‘Il Ciliegio Aps’ di Terni. Durante il periodo estivo ha svolto anche il ruolo di istruttrice di attività motoria per bambini presso al centro estivo ‘I giardini del Gioglio’ di Terni. «Sono convinta come la scienza ha dimostrato da recenti studi – ha detto – che la pratica sportiva abbia un ruolo fondamentale con quello che è il sistema nervoso sensitivo, come pure con i centri cognitivi presenti nel cervello».