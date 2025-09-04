Rifiuti abbandonati in città e Terni sporca, ora ad esporsi è il sindaco Stefano Bandecchi. In arrivo un confronto con la comandante della polizia Locale Gioconda Sassi.

«Sono stanco di vedere la città sporca – le parole del primo cittadino – e la responsabilità principale è di chi si lascia andare a comportamenti incivili. Basta con chi abbandona in strada i rifiuti, siano quelli più rilevanti che quelli più contenuti, come mozziconi di sigaretta, gomme da masticare, bottiglie e cartacce, che comunque, complessivamente, danno il senso dello sporco. Il decoro della città non è un patrimonio del sindaco di turno ma di tutti i cittadini che vivono e lavorano a Terni e pertanto deve essere difeso da tutti». Che si fa?

Bandecchi annuncia un «inasprimento dei controlli contro questi atteggiamenti inappropriati e contrari al senso civico. La normativa, sia quella nazionale che a livello di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali, è già esistente e di per sè molto puntuale, con sanzioni che arrivano anche a molte centinaia di euro a tacere delle condotte che configurano reati. Nelle prossime ore incontrerò la comandante della Polizia Locale chiedendo attenzione sul problema. Siamo pronti a far scattare le multe che possono superare i mille euro». Vedremo.