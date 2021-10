Terni, abortisce dopo la caduta in strada: assolto dirigente comunale

La caduta lungo il marciapiede di via Tagliamento – zona Città Giardino – risale al 21 febbraio del 2015. La donna, una giovane in stato di gravidanza, era finita a terra a causa del cedimento del piano stradale. Un trauma in seguito al quale aveva accusato problemi di salute, culminati nell’aborto. Sotto la lente, a seguito della denuncia sporta all’autorità giudiziaria, c’era finito il servizio manutenzione strade del Comune di Terni, con un ex dirigente comunale 66enne poi citato a giudizio di fronte al giudice di pace di Terni per lesioni personali aggravate. La sentenza del procedimento penale è stata emessa mercoledì mattina dal giudice Manuela Prudani che ha assolto l’ex dirigente – difeso dall’avvocato Francesco Salvatore Donzelli – per ‘non aver commesso il fatto’. In aula l’accusa aveva chiesto, nei suoi confronti, la condanna al pagamento di 10 mila euro di multa. Ovviamente soddisfatto dell’esito del processo, il legale difensore del 66enne che ha sempre sostenuto l’estraneità del proprio assistito rispetto alle contestazioni mosse. Da valutare se la procura intenderà impugnare in appello la sentenza.

