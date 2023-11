Terni accoglie la webTv ‘CoffeeTime.tv’

«Con questa webTv la storia e la cultura ternana raggiungeranno finalmente tutto il mondo. Molti dovrebbero fare come Stefano, dire ti amo alla propria città, anche se è quella di adozione. Bravi tutti». Le parole sono di Andrea Roncato, uno degli ospiti di maggior rilievo che giovedì pomeriggio ha presenziato al lancio del progetto ‘CoffeeTime.tv, il nuovo modo di fare tv’.

Chi c’è dietro

«La nostra piccola e meravigliosa creatura ‘glocale’ – spiega il gruppo di lavoro – ora è a disposizione di tutti nel nostro canale YouTube e nei nostri canali social, abbiatene cura, ce ne raccomandiamo». L’idea è dell’imprenditore Stefano Carlevaro, originario di Civitavecchia ma ormai ternano di adozione, ed è stata sviluppata insieme a Letizia Bernardini. Con loro lo staff formato dai giornalisti Francesca Torricelli e Alessandro Cavalieri e dalla social media manager Martina Nucciarelli. «Perché webTv ‘glocale’? Abbiamo spiegato che la ‘glocalizzazione’ è la diffusione su scala mondiale, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, di elementi culturali, idee e stili di vita propri di realtà locali. Un termine che deriva dal giapponese ‘Dochakuka’ e che significa localizzazione globale. CoffeeTime.tv nasce proprio con questo desiderio: diffondere la storia, le tradizioni, la cultura, l’arte e i mestieri del territorio ternano su scala mondiale e allo stesso tempo stimolare gli utenti ad un diverso utilizzo del mondo social, per comprenderne il potenziale e riuscire ad esplorarlo più a fondo. La narrazione, nel tempo di un caffè, è interamente dei protagonisti che hanno cura di raccontare il territorio in base alle loro diverse competenze».

Le rubriche e la donazione

Diverse le rubriche: ‘CriticArte’, ‘Ristoratori’, ‘Glam’, ‘Quello che le celeb non dicono..’, ‘Trocktail’ e ‘MastroPizza’. «Saranno pubblicate online due volte a settimana, il martedì e il venerdì, e resteranno poi a disposizione di tutti anche sul nostro sito www.coffeetime.tv. Le interazioni che nasceranno intorno a questo progetto permetteranno a CoffeeTime.tv di contribuire a fare del bene a coloro che ne hanno più bisogno. Per ogni iscritto al canale YouTube, infatti, doneremo 50 centesimi all’associazione I Pagliacci». Presenti per lo svelamento la presidente della Provincia Laura Pernazza, l’assessore regionale Enrico Melasecche, il consigliere regionale Eleonora Pace, il presidente di Confcommercio Terni Stefano Lupi, il professor Fausto Dominici – vicepresidente del liceo classico-artistico -, il presidente dell’associazione I Pagliacci Alessandro Rossi e Andrea Roncato: «Ho conosciuto Terni grazie al mio amico Stefano Carlevaro. Oggi i giovani si informano solo sul web e questa idea è vincente. È il mezzo migliore per avvicinarli a temi che non cercherebbero mai sui libri. Io, ad esempio, ho scoperto stasera, grazie a voi, che San Valentino oltre ad essere il Santo degli innamorati è anche il patrono di Terni».