Uso acqua potabile a Terni: ordinanza per limitazione

Lotta allo spreco di acqua potabile e invito alla cittadinanza ad un «utilizzo limitato, responsabile e razionale della risorsa idrica». Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, ha firmato la consueta ordinanza estiva per stabilire il divieto di prelievo dalla rete per un impiego extra-domestico: il provvedimento è valido fino al 30 settembre e riguarda la fascia oraria 9-21.

Gli input

Durante le dodici ore indicate scatta dalla giornata odierna il «divieto a tutti i cittadini di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per

uso extra-domestico ed in particolare per l’innaffiamento di orti, giardini, il lavaggio di automezzi, la pulizia ed il lavaggio di fosse biologiche, con esclusione degli operatori professionali. Al di fuori della fascia oraria suddetta, l’utilizzo dell’acqua potabile deve avvenire comunque in modo da evitare inutili sprechi». I prelievi di acqua sono consentiti «per normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile; sono esclusi i servizi di igiene urbana». La violazione prevede una sanzione da 25 a 500 euro.

Capitolo piscine. Gli inviti



C’è un passaggio – per il «rinnovo parziale dell’acqua – anche per le piscine pubbliche e private. Il riempimento «è consentito in ragione del mantenimento dei parametri di igiene previo accordo sulle fasce orarie da concordare con il gestore della rete di acquedotto». Tra gli inviti rivolti ai cittadini c’è quello di «attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia, con sistemi temporizzati»; poi «usare dispositivi per il risparmio idrico quali i frangi getto per i rubinetti, usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico e preferire per l’igiene personale l’uso della doccia, in alternativa alla vasca da bagno».