Terni dice addio a Daniela Sforzini

Lutto a Terni per la scomparsa di Daniela Sforzini, per molti decenni punto qualifcato di riferimento del mondo venatorio a livello provinciale. È stata anche alla guida della segreteria della Fidc, la Federazione italiana della caccia.

Il ricordo

«Con Daniela Sforzini se ne va una parte importante dei cacciatori ternani», ricorda il presidente della Fidc di Terni, Giulio Piccioni. Una donna straordinaria sempre al servizio della formazione, informazione e servizi dei cacciatori ternani e non solo, di cui Federcaccia provinciale di Terni e del Gruppo cinofilo Ternano. Daniela aveva da poco tempo passato il testimone alla figlia Sara che sta seguendo il solco tracciato dalla madre. I funerali si terranno sabato 18 alle 10 nella chiesa di Santa Croce in via Cavour.