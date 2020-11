Terni, addio a Tonino Cannata: esempio per tanti giovani

È somparso all’età di 75 anni – ne avrebbe compiuti 76 il prossimo 19 novembre – Tonino Cannata, capo scout e punto di riferimento per tanti giovani del Ternano. «Il vescovo padre Giuseppe Piemontese, insieme a tutta la diocesi di Terni-Narni-Amelia, ringrazia il Signore per il dono della vita di Tonino Cannata, capo scout, che giunto oggi al termine della sua strada su questa terra, ora contempla da vicino i ‘bivacchi dei beati, stretti in cerchio al lor Signor’». Il vescovo lo ricorda «come cristiano, educatore di giovani, appassionato del metodo scout e promotore dello scautismo in tutta la nostra diocesi» e ne commemora «l’impegno profuso nell’apostolato dei laici come membro della consulta di pastorale giovanile e di altri organismi di partecipazione. Lo affida alla materna intercessione di Maria Santissima, Madonna degli scout, perché ora, con la sua protezione ‘il ritmo dei passi l’accompagnerà là, verso gli orizzonti lontani’».

