Terni: addio ad Andrea, operatore sociale dal cuore d’oro. Mercoledì l’ultimo saluto

Lutto a Terni per la scomparsa di Andrea Formichetti, operatore sociale di appena 45 anni, ucciso da una malattia contro cui ha lottato con spirito e coraggio, ma che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Tante le testimonianze di cordoglio, anche via social, come quella dell’associazione Aladino Onlus presso cui Andrea operava con professionalità e soprattutto grande umanità. La stessa associazione, impegnata nel sostegno ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie, lo ha ricordato con un toccante post che si unisce alle innumerevoli espressioni di vicinanza e affetto giunte ai familiari ed agli amici dopo la notizia della scomparsa, avvenuta nella serata di lunedì. I funerali si terranno mercoledì 15 marzo alle ore 14.30 nella chiesa di Santa Maria Regina, in via Giambattista Vico a Terni.

