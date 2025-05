Si terranno lunedì 2 giugno alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria del Carmelo – via Fratelli Cervi – a Terni, i funerali di Giorgio Crisostomi, artigiano ternano di 53 anni, scomparso improvvisamente sabato mattina a causa di un malore, nonostante i soccorsi portati dagli operatori sanitari del 118. Lascia la moglie e la figlia. La notizia della sua scomparsa ha raggiunto i tanti che lo conoscevano e gli volevano bene, destando profondo cordoglio. Artigiano sapiente e appassionato, svolgeva la sua attività nel suo laboratorio ‘Legno Mobile’, nel quartiere di Sant’Agnese, dove realizzava anche mobili su misura. Ma Giorgio Crisostomi è stato anche impegnato in prima persona nel mondo sportivo e sociale della città di Terni, per anni da vice presidente e colonna portante dell’Asd Avis Terni. Di seguito il delicato ricordo di Andrea Giuli, suo amico.