Vaccini, terza dose anche per fragili e over 60

«Alla luce delle ultime deliberazioni di Ema via libera alla terza dose (booster) di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60 sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione»: a comunicarlo è il ministero della Salute che ha diramato una circolare che estende ulteriormente il richiamo della vaccinazione contro il Covid. Fragili e over 60 si vanno così ad aggiungere ad ultra fragili, over 80 e ospiti delle rsa, per i quali la somministrazione della terza dose in Umbria è già iniziata a fine settembre. Stando agli ultimi dati aggiornati alla mattinata di sabato in Umbria sono in tutto 678.075 i cittadini vaccinati con prima dose, 633.700 quelli con ciclo completo. Nella fascia d’età compresa tra i 60 e i 69 anni risulta vaccinato circa l’88% della popolazione residente, percentuale che cresce a poco più del 92% tra i 70 e i 79 anni. Sulla base della circolare del ministero saranno poi le Regioni a comunicare modalità di prenotazione e svolgimento della somministrazione della terza dose.

