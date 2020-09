Terni, agente di polizia positivo al Covid

Un agente della polizia di Stato di Terni positivo al Covid. A divulgare la notizia è la stessa questura di Terni, nel pomeriggio di venerdì: «Nell’ambito della vigilanza sanitaria pianificata a tutela del personale di polizia particolarmente esposto a rischio – spiega la nota -, un operatore della squadra Volante (un uomo di 56 anni, ndR) è risultato positivo al Covid. L’ufficio sanitario della questura, in collaborazione con le competenti autorità sanitarie, ha avviato le procedure di sanificazione e screening previste dai protocolli. L’agente, a riposo medico, sta bene con lievi sintomi». In vista, isolamenti fiduciari ai contatti più stretti – familiari e di lavoro – e conseguenti tamponi nei casi in cui questi si renderanno necessari.

