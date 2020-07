Terni, aggredì socio: condannato a pagare

Una discussione banale e per ragioni di lavoro fra soci-proprietari di una ditta ternana, sfociata nell’aggressione da parte di uno dei due – oggi 54enne – nei confronti dell’altro, che di anni ne ha 50. I fatti risalgono al febbraio del 2015: l’uomo colpito, al volto e ad un orecchio, riportò lesioni giudicate guaribili in sette giorni dai sanitari del pronto soccorso. Sporse denuncia per lesioni personali, citando anche due clienti in qualità di testimoni oculari del fatto. Dopo la prima sentenza emessa sul punto dal giudice di pace di Terni, venerdì il tribunale in appello – giudice Massimo Zanetti – accogliendo quanto chiesto dal pm Adalberto Andreani, ha confermato il giudizio di primo grado. Ovvero condanna del 54enne a pagare una multa di 600 euro e a risarcire la parte civile, rappresentata dall’avvocato Emiliano Strinati, oltre alle spese.

Condividi questo articolo su