Prima le bombe carta, al momento di uscire dallo stadio, anche verso gli addetti della Croce Rossa – nessuno si è fatto male – che erano lì per i propri, fondamentali, servizi. Poi la partenza, i danni – in particolare ad un’auto – e l’aggressione. Consumata nell’area di servizio IP di viale Borzacchini, lato Cardeto. Un gruppo di ragazzi del Ternano si era fermato per fare benzina, prima di rientrare a casa dopo la partita fra Ternana e Vicenza disputata mercoledì sera al ‘Liberati’. In quel mentre sono arrivati alcuni pulmini di tifosi veneti. Hanno notato una maglietta rossoverde e sono partite le botte, un’aggressione in piena regola e sangue freddo. Poi la fuga.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato e gli operatori del 118: un ragazzo ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso di Terni, ma nulla di grave. Altri sono stati medicati sul posto, ma l’accaduto non è finito lì. Perché poco prima di imboccare l’autostrada A1 ad Orte, quegli stessi pulmini di tifosi del Vicenza sono stati intercettati dalla polizia di Stato. E tutti i presenti sono stati identificati. Il resto, per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto, lo faranno le indagini fra telecamere – dello stadio, pubbliche/stradali e dell’area di servizio – e testimonianze. In arrivo, si può prevedere, sia Daspo che denunce.

ARTICOLI CORRELATI