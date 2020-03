Terni, Aism c’è anche nell’emergenza Covid

Anche nelle difficili fasi dell’emergenza coronavirus, Aism – l’associazione italiana sclerosi multipla – c’è e conferma il proprio impegno anche a Terni dove esiste una sezione provinciale sempre raggiungibile. La sede si trova a Terni in via Papa Benedetto III n.48 ed anche durante l’emergenza del Covid-19 continua ad essere attiva e garantisce un supporto diretto, garantendo continuità nell’informazione e un corretto orientamento. Oltre a questo la sezione è disponibile anche per supporto psicologico a distanza (telefono e Skype), ritiro e consegna farmaci a domicilio grazie al prezioso supporto di ‘Angeli in moto’.

In campo come sempre

«Stiamo vivendo un’emergenza senza precedenti – spiega Aism Terni – che ha cambiato improvvisamente le priorità di tutti noi. Le persone con sclerosi multipla sono colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal coronavirus perché a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautela e perché nella fase di emergenza vengono meno le risposte di cura, di assistenza, di supporto. Ma Aism c’è, con e per le persone con sclerosi multipla». Contatto: aismterni@aism.it – Facebook: AISM – Associazione italiana sclerosi multipla (Terni) – @aismterniofficial – Telefono: 351.5889960 – 331.6149756