Terni: «Aiutatemi a ritrovare mia figlia Asia»

Lei si chiama Asia Basilici, è di Terni, ha 17 anni – è nata il 22 maggio del 2004 – e dalle ore 18 circa di giovedì 12 agosto non dà più notizie di sé, dopo essersi allontanata dalla comunità che la ospita, a Terni, e che alterna con l’abitazione familiare che si trova nella zona di Campitello. A denunciarne la scomparsa alle forze dell’ordine è stata la madre Francesca che lancia un appello a tutti: «Aiutatemi a ritrovarla». Già in passato Asia aveva fatto perdere le proprie tracce – «ma erano state cose da adolescente, subito rientrate» racconta la madre – ma questa volta il suo telefono cellulare non è più raggiungibile dal momento della scomparsa e di elementi per provare a trovarla non ce ne sarebbero molti. «Sono in angoscia – dice la mamma Francesca – e spero che forze dell’ordine e le persone che leggono questo appello possano fare qualcosa». Asia Basilici è alta circa 1 metro e 60, ha i capelli castani, occhiali da vista con una montatutra scura, dei piercing anche al naso, un tatuaggio ad un braccio. Al momento della scomparsa indossava un top con dei pantaloni corti. Chi avesse notizie di lei può contattare le forze dell’ordine.

