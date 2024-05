Terni: album d’esordio per i ‘Butt Splitters’. Evento il 1° giugno

Tutto pronto per la presentazione ufficiale del primo album dei Butt Splitters, band ternana nata sei anni fa. L’evento si terrà il 1° giugno (inizio del concerto alle ore 22, ingresso libero) alla Musical Academy, in via Benucci a Terni. Il gruppo è accomunato dalla passione per la musica metal e inizialmente si era dedicato alle cover di alcuni grandi gruppi internazionali come AC/DC, Iron Maiden, Soad, Ratm. Dopo numerosi concerti nel centro Italia, con l’avvento del Covid il gruppo ha iniziato a lavorare su riff e pezzi inediti, poi sfociati nell’album ‘Nibelvirch’ basato sui diari di Paul Amadeus Dienach. Quello del 1° giugno alla Musical Academy sarà un live multimediale dove, accanto alla musica, ci saranno immagini e video in perfetta sincro. Ad aprire il concerto saranno le Shivers, duo acustico tutto al femminile. I Butt Splitters sono composti da Stefano Firmani (voce), Carlo Tabarrini (chitarra), Marco Radicchi (chitarra e cori), Francesco Martinelli (basso e cori), Matteo Scorsolini (batteria).

