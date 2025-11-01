Sono diverse le istanze depositate al Suape di Terni in merito alle attività commerciali nel territorio comunale. Non mancano le novità tra aperture e cessazioni.

A partire dal civico 141 di via Roma, dove è in arrivo – almeno questa è la comunicazione pubblica sul Suape – un temporary shop per vendita di prodotti alimentari. Nel quartiere di Cardeto c’è in vista l’apertura di una rosticceria in via Gabelli: in tal senso è in corso una notifica sanitaria. Tra le recenti aperture risultano anche quelle in via Tre Venezie 52 per la somministrazione di alimenti e bevande e in via del Rivo 23 per un acconciatore.

Ci sono anche le cessazioni/sospensioni. Due in via Primo Maggio ai civici 25 e 27, una in via Farini 49, una in corso Vecchio 40 (nota da tempo, Giunti) ed un’altra in via Tre Venezie 262. Tutte per il settore non alimentare.