Terni, altri 150 posti auto per la Cascata

Ha ufficialmente aperto i battenti sabato mattina il nuovo parcheggio a pagamento gestito da TerniReti presso l’area dell’ex Snia Viscosa di Collestatte Piano, sul territorio comunale di Terni. La struttura, che utilizza l’area adiacente l’ex complesso industriale, ospita 150 posti auto, è aperta ogni giorno dalle ore 10 e vuole rappresentare un supporto importante, in termini di spazi disponibili, per le aree di parcheggio a ridosso della Cascata delle Marmore, spesso congestionate soprattutto nei giorni di maggiore afflusso turistico. L’area, privata, viene gestita da Terni Reti su richiesta del Comune di Terni. Il costo per la sosta giornaliera è di 5 euro.

TURISMO, L’UMBRIA AFFASCINA L’ITALIA SU RAI UNO