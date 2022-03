Terni: altro presidio del comitato invalidi. Questa volta al Cpi

Nuova protesta del comitato invalidi di Terni che venerdì mattina ha raggiunto la sede del Centro per l’impiego, per fare presente la situazione di disagio che diversi cittadini, segnati da problemi di salute e alla ricerca di un lavoro dignitoso, subiscono ogni giorno. I rappresentanti del comitato hanno interloquito con gli addetti del Cpi, facendo presenti le numerose problematiche – già rappresentate ad istituzioni come il Comune – che si trovano ad affrontare. Dal comitato si ribadisce la carenza di attenzione e di risposte – a 360 gradi – su aspetti sociali, di vita, lavorativi. Nei prossimi giorni sono attese nuove manifestazioni per sensibilizzare la cittadinanza.

