Terni, ambulanze assaltate dai vandali: spaccati i parabrezza

Gesto incommentabile a Terni, mercoledì pomeriggio in via della Bardesca, dove presso la sede dell’associazione AmbuLaife – in particolare nel piazzale dove si trovavano le ambulanze utilizzate per le attività quotidiane – ignoti si sono introdotti prendendo d’assalto i mezzi si soccorso. Da quanto si apprende sono stati sfondati, con un oggetto contudente, i parabrezza di due ambulanze e di un camper/unità mobile usato anche per attività di protezione civile. Inoltre tutti i tergisristalli dei veicoli sono stati divelti. Chi ha eseguito il gesto, si sarebbe anche ferito prima di scappare, lasciando delle tracce di sangue. Sul posto si è portata la polizia di Stato per avviare le indagini del caso, volte a risalire al responsabile o, se più di uno, ai responsabili del grave gesto.

In lacrime

Scossi i volontari dell’associazione, basiti dall’accaduto e amareggiati: «Ci viene da piangere – dice uno di loro – per il gesto inspiegabile e perché siamo un’associazione che si fonda solo sul volontariato, che cerca di fare del bene in ogni modo possibile. Prendersela con noi è folle, soprattutto in un momento del genere. Fra l’altro abbiamo tanti impegni ora, trasporti programmati, pazienti che devono fare delle visite: questa cosa crea un grande problema a noi ed ai cittadini perché, a parte il pulmino per il trasporto delle persone disabili, a cui è stato rotto solo il tergicristallo, gli altri mezzi sono stati tutti danneggiati e necessitano di riparazioni che richiederanno tempo». I vandali avrebbero avuto gioco facile ad entrare, essendo il piazzale dove si trovano i veicoli di AmbuLaife accessibile dal cancello che, legato agli istituti scolastici presenti nell’edificio, è sempre aperto di giorno. Al vaglio degli inquirenti anche alcune telecamere di sicurezza presenti in zona.