di S.F.

Prosegue l’iter per il provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) utile al progetto di ampliamento della discarica rsu per i rifiuti in località Valle (Terni) in capo ad Arvedi-Ast. Con intervento di landfill mining. Il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto lo scorso 24 settembre e ora sono state rese pubbliche le integrazioni volontarie dell’azienda nell’ambito della Misp, la Messa in sicurezza permanente del sito. «La rimozione dei rifiuti mediante metodologia landfill mining risulta quindi l’azione necessaria per la rimozione della sorgente primaria», l’estrema sintesi. Di seguito il documento integrale.

LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE CON LANDFILL MINING: I CHIARIMENTI