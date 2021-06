Terni: La Castagna, Battiferro e Cecalocco, ancora un sos

Doppia richiesta urgente. Pulire strada La Castagna e ampliare il parcheggio di Cecalocco: la richiesta – già inviata al Comune di Terni – è di residenti e domiciliati della frazione ternana e di Battiferro.

Sassi e vegetazione

Non è la prima volta che viene sollecitato un’azione in quest’area. Residenti e domiciliati chiedono la pulizia «da sassi e vegetazione, che rendono pericolosa la circolazione, sia in termini di danni ai pneumatici, che di visibilità e larghezza della carreggiata. Tale intervento è già stato richiesto all’amministrazione comunale a titolo verbale da parte di alcuni residenti, anche all’assessore Ceccotti, senza alcun esito. La sicurezza – spiegano – di Strada La Castagna, è di per sé resa più bassa dalla commistione di quanto di cui sopra e dell’importante aumento di traffico veicolare nel periodo che va dal mese di giugno a quello di settembre».

Il parcheggio

Lo scorso febbraio i cittadini hanno inoltre consegnato la petizione per l’allargamento del parcheggio di Cecalocco: «Non è mai seguita alcuna risposta ufficiale. Fatto sta che, essendo aumentato -di base – il numero di domiciliati/residenti, ed aumentando, più che esponenzialmente, il numero di autovetture nel periodo che va da giugno a settembre, quest’anno ci si troverà in seria difficoltà». Per ora nulla di fatto e disagio che resta.