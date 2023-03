Terni, anziani vittime di truffe: un progetto a loro dedicato

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

Si rinnova a Terni il progetto ‘Alt – Anziani liberi dalle truffe’, una collaborazione tra Comune, Actl e Ancescao, finanziato dal ministero dell’Interno per 17 mila euro quest’anno. Un progetto che si sviluppa con tre azioni: l’informazione, grazie a degli incontri mirati; la comunicazione alla radio; il supporto psicologico con l’attivazione di un numero telefonico dedicato. «La parola d’ordine è attenzione», sottolineano polizia, carabinieri e guardia di finanza. «I truffatori, spesso provenienti da fuori provincia, non sono di base violenti, ma sono molto abili e scaltri. Agli anziano vogliamo ricordare che ci cascano tutti, indipendentemente dall’età, quindi non hanno nessun motivo per vergognarsi e non denunciare. Al primo segnale, anche un piccolo sospetto, vanno allertate le forze dell’ordine perché è meglio perdere qualche minuto per verificare che cadere nel tranello. Denunciare è anche per noi uno strumento per studiare meglio il fenomeno e mettere in piedi tutta una serie di iniziative per contrastarlo ed essere d’aiuto a tutta la popolazione». Il progetto avrà la durata di 12 mesi, durante4 i quali verranno svolte attività di informazione sul fenomeno e incontri formativi e informativi all’interno di diverse realtà frequentate dagli anziani. Si cercherà di individuare le diverse tipologie di truffe e analizzarle insieme alle forze dell’ordine e agli psicologi. Si svolgerà poi un evento finale, un convegno di sintesi di ciò che emerso. Infine è stato attivato un numero di supporto psicologico (338.6496839) a disposizione di coloro che avranno bisogno di un sostegno o un appuntamento per parlare del problema psicologico riscontrato dopo atti truffatori.