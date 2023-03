Carmen Consoli di scena a Gualdo Tadino il 12 agosto

Un 12 agosto umbro per Carmen Consoli. La cantautrice catanese sarà protagonisti per Suoni Controvento in Valsorda, a Gualdo Tadino. Nell’ambito del giro di live estivi si esibirà nel festival estivo di arti performative promosso da Aucma con il sostegno di Regione e ministero della Cultura e la collaborazione del Comune. «Come ogni anno il primo grande evento ad essere annunciato è l’appuntamento con Suoni Controvento – le parole di Barbara Bucari, assessore comunale alla cultura, siamo soddisfatti di essere riusciti a rinnovare l’impegno con l’organizzazione, nonostante le mille difficoltà economiche in cui versano i Comuni a causa della recente crisi energetica». Prevendite aperte su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Condividi questo articolo su