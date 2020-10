Terni, anziano cade: il 118 arriva ma la sbarra resta chiusa

Momenti concitati sabato mattina nella zona del mercato coperto di largo Manni, a Terni. Non solo per la pioggia – che comunque qualche disagio lo ha creato in termini di allagamenti – ma anche per quanto accaduto ad un anziano che stava uscendo dalla struttura commerciale dopo aver fatto la spesa. L’uomo è caduto rovinosamente, procurandosi una ferita alla testa e perdendo molto sangue. Immediatamente è stato soccorso dalle persone presenti che hanno allertato il 118. L’ambulanza ha però trovato serie difficoltà per accedere agli spazi adiacenti il mercato: la barra che impedisce l’accesso all’area privata che un tempo era un parcheggio a servizio della struttura, era infatti chiusa e nessuno era in grado di aprirla. Per questo il mezzo di soccorso è dovuto passare sopra il marciapiede, con una manovra più complicata. Alla fine l’anziano è stato trasportato in ospedale ma l’accaduto ha portato alla luce le difficoltà di accesso a quegli spazi, in caso di necessità.

