Terni, anziano investito in via XX Settembre: è grave

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì in via XX Settembre, poco oltre l’incrocio con via Pastrengo. Un uomo di 79 anni – F.T. le sue iniziali – è stato investito da una Fiat 500 condotto da una donna – S.T. le sue iniziali – di 72 anni. L’anziano è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria di Terni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti della polizia Locale per la gestione della viabilità e per ricostruire la dinamica del sinistro.

