Terni: anziano trovato morto nella sua casa a Cardeto

Tragica scoperta venerdì mattina in un appartamento di via Gabelli, posto al quarto piano di un condominio, nel quartiere di Cardeto a Terni. Un uomo di 82 anni che viveva da solo, ufficiale dell’Aeronautica Militare in pensione, è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. Oltre a quello dei sanitari, è servito anche l’intervento dei vigili del fuoco di Terni e degli agenti della squadra Volante della questura per gli accertamenti di rito. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

