Un aperitivo di solidarietà a sostegno del ricorso al Tar per il diritto alla casa. L’iniziativa è stata organizzata per sabato 23 agosto in via Montanara 13, sede della Usb inquilini, ed è legato alla graduatorie Ers a Terni.

«I fondi raccolti durante la serata – viene specificato – saranno interamente devoluti all’avvocato specializzato che segue il caso, a copertura delle spese legali relative a un ricorso al Tar. L’appello è stato presentato a causa dell’articolo 29 di una legge della Regione Umbria, considerato dagli organizzatori un ostacolo al diritto all’abitazione per le famiglie discriminate, le persone con disabilità e i bambini. L’iniziativa vuole dimostrare che, a prescindere dal colore politico, è possibile lavorare insieme per offrire un contributo concreto e affrontare un tema di grande rilevanza sociale».