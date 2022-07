Terni, apertura in vista in Corso Tacito: lavori all’ex Calliope

di S.F.

La Cila – Comunicazione di inizio lavori asseverata, un titolo abilitativo per la ristrutturazione interna – è stata depositata lo scorso 4 luglio e dentro il locale sono in azione gli interventi necessari per il restyling. Novità in vista lungo Corso Tacito a Terni, dove fino a pochi mesi fa c’era Calliope: in azione, come si può leggere dal cartello di cantiere e dalla notifica preliminare Sinpol, c’è la Mcm Service ed il direttore dei lavori è un’architetto originario di Trento, Valeria Boschi. Il committente risulta essere il 46enne Alexander Cantore di San Donato Milanese. Da quanto si apprende si tratta di un trasferimento di un’attività già esistente – non legata ad abbigliamento o ristorazione – in Corso Vecchio nell’ottica di un allargamento e di un posizionamento in un’area più vicina al fulcro cittadino. Fatto sta che il contesto generale resta lo stesso degli ultimi anni: costante turnover ma, in generale, la sensazione è che man mano si perdano pezzi per strada a livello commerciale.