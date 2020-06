Servizi cimiteri Terni, offerte tecniche ok

di S.F.

Nessuna sorpresa, documentazione completa e semaforo verde per le offerte tecniche. Passaggio intermedio giovedì mattina al ‘Pentagono’ per l’appalto triennale legato alla gestione dei servizi cimiteriali a Terni: la commissione esaminatrice composta dal dirigente Piero Giorgini, Leonardo Donati, Paolo Neri (in qualità di membri) e Andrea Cecilia si è riunita per un check degli allegati inviati dai tre contendenti. Restano tutte in gara.

CHI SI GIOCA L’APPALTO TRIENNALE PER I CIMITERI

Via libera

Come noto in lizza c’è Cosp in Ati con Gea, Asm e la friulana Artco Servizi (in più come ausiliaria c’è la cooperativa sociale veneta onlus), la salentina Notaro Group Servizi e l’Alis in raggruppamento con Ultraservizi, Solar Tech, Il Poliedro e – anche in questo caso ausiliaria – Pernazza Group. Il rapido controllo ha riguardato la presenza negli allegati della relazione tecnica, della tabella riepilogativa e dell’inserimento dei lavoratori: si va dalle 85 pagine complessive dell’Ati gudata da Alis alle 28 della società pugliese.

APPALTO QUINQUENNALE VERDE PUBBLICO, LA GRADUATORIA

Verde pubblico

Capitolo appalto quinquennale per la manutenzione del verde. In giornata chi si è aggiudicato in via provvisoria la gara – Alfa Servizi in Ati con Alis e Ultraservizi – invierà i giustificativi legati alla verifica dell’offerta anomala: salvo sorprese l’efficacia arriverà a stretto giro.