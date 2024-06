Terni: appartamento in fiamme in via del Lanificio. Scatta l’intervento

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, con più uomini e mezzi, nel primo pomeriggio di martedì in una palazzina in via del Lanificio 9, a due passi da viale Brin. Per cause in corso di accertamento – la prima ipotesi è che siano del tutto accidentali – un appartamento abitato da tre cittadini extracomunitari, posto al piano rialzato, è stato interessato da un incendio che lo ha seriamente danneggiato. Gli agenti della squadra Volante di Terni, unitamente al personale del 115, hanno proveduto ad evacuare a scopo precauzionale, anche in ragione del denso fumo sviluppatosi, altri due appartamenti dello stesso palazzo abitati rispettivamente da una famiglia composta da più persone e da altri due residenti. Nessuno ha avuto necessità delle cure da parte dei sanitari del 118, comunque intervenuti sul posto. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che hanno poi provveduto alla bonifica e a liberare gli spazi dal fumo. Valutazioni in corso circa l’agibilità degli appartamenti, in primis quello interessato dall’incendio. Sul posto, per gestire la viabilità curata nell’immediatezza dei fatti dalla polizia di Stato, anche la polizia Locale ternana.

