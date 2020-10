Via dell’Arringo Terni, novità in vista

di S.F.

Togliere di mezzo un po’ di auto dal centro storico e avere spazio verde a disposizione dei cittadini. Nel primo caso è una speranza, nel secondo una certezza: è ciò che è previsto con il piano attuativo per la sistemazione di un’area tra via dell’Arringo e via Aminale, a poche centinaia di metri dalla cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni.

Cosa è previsto

Il progetto riguarda un fabbricato residenziale parzialmente diroccato e l’area adiacente, di fatto in stato di abbandono. I proprietari dell’area hanno avanzato la proposta di piano attuativo per un’opera generale di riqualificazione: l’idea è di realizzare un’autorimessa interrata con quindici garages privati, la demolizione dell’immobile esistente – volumetria da poco meno di 1.500 metri cubi – da sei unità abitative, la creazione di uno spazio verde attrezzato per uso pubblico, arredo urbano, pubblica illuminazione, un giardino privato e un transito pedonale per collegare via dell’Arringo con via Aminale.

Le tempistiche

Nelle scorse settimane è arrivato il nulla osta della Usl Umbria 2 per l’aspetto igienico-sanitario, mentre in precedenza era stata la commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio a dare parere favorevole. Per vedere all’atto pratico la trasformazione dell’area ci vorrà non meno di un anno tra il via libera per il permesso di costruire, l’avvio del cantiere e la realizzazione delle opere.