Terni, parchi e giochi: nuovo affidamento diretto, vale 80 mila euro

La storia è sempre la solita ed è tempo di procedere con l’affidamento diretto nell’ambito dell’accordo quadro generale. Il Comune di Terni ha dato il via libera da 80 mila euro ad una ditta campana, la Savino Fortunato di Frigello (Avellino), per mettere mano alle attrezzature ludiche in parchi e giardini pubblici: nuovo step per la riqualificazione in arrivo.

Premessa costante

Il discorso di base non cambia: «Sul territorio comunale sono presenti numerosi parchi e giardini pubblici e le attrezzature ludiche ono soggette a deterioramento causato dagli agenti atmosferici ed usura per il continuo utilizzo da parte degli utenti e danneggiamenti». Il censimento ha consentito di stabilire che circa il 30% delle strutture è in condizioni di degrado. Dunque da sostituire. L’appalto – non il primo su questo fronte – è utile per installare nuovi giochi e realizzare le pavimentazioni antitrauma. Diverse le aree citate: da via Aleardi a Lungonera Savoia, passando per il parco Myricae a Collerolletta. In totale circa una trentina.

L’affidamento diretto

Da palazzo Spada è partita una Pec per richiedere un’offerta alla società campana: c’è il sì con un ribasso offerto del 19,24% e l’importo contrattuale netto è pari a poco meno di 54 mila euro. Tutto ciò è possibile grazie all’articolo 50 del decreto legislativo 36 del 2023: l’affidamento diretto per lavori è possibile per importi inferiori a 150 mila euro, una delle novità introdotte dal testo. C’è l’esecuzione in via d’urgenza del contratto.