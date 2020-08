Terni, parchi e giochi: 30% in degrado, altra riqualificazione

Deterioramento per usura, atti vandalici, incuria o agenti atmosferici. Girando per i parchi di Terni ci si rende conto che molte attrezzature ludiche nelle aree giochi per i bambini sono in condizioni di degrado: lo ha accertato attraverso un censimento sullo stato di conservazione anche la direzione lavori pubblici del Comune. La percentuale non è bassa, 30%. Per questo motivo si va verso una riqualificazione – in parte era già stata fatta, ma è chiaro che serve altro – in diverse zone della città con un progetto da 150 mila euro.

IL VECCHIO INTERVENTO. I PROBLEMI RESTANO

Cosa è previsto e dove

L’intenzione è di installare nuove attrezzature ludiche in sostituzione di quelle danneggiate e realizzare nuove pavimentazioni antitrauma. Mirino su parchi e aree verdi di via Pascarella, via Aleardi, Lungonera Savoia, Fontana di Polo, via Nobili, viale Campofregoso, viale Trento, Collerolletta, via del Mulino, via Tavernolo, via delle Palme, via Adda, via Mincio, via Topino, via del Centenario, via del Tordo, via Brodolini, via Molise, via Puglie, via Matteotti, via Carnia, via Bixio, San Carlo, via Campriani, Cervara bassa, via del Capriolo, via Mola di Bernardo, vocabolo Fiore, via Martiri della Libertà, area attrezzata ex Serantoni e via Papa Benedetto III°. Di mezzo anche le aiuole di via Mirimao.

SETTEMBRE 2017, STESSA STORIA E MUTUO DA 100 MILA EURO

Diversi lotti

Previsto un accordo quadro con un unico operatore per lo sviluppo dell’intervento. Tuttavia avverrà con diversi lotti, attivati man mano che arriveranno le risorse necessarie per l’attuazione: per ora infatti si tratta di un progetto definitivo. Diverse le ‘denunce’ negli ultimi mesi – problema covid a parte – per le condizioni dei giochi per i più piccoli nei parchi cittadini. Come al parco Le Grazie.