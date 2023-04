Piediluco, palestra outdoor e area relax ‘campana’ in arrivo in via Noceta

di S.F.

Il progetto per il recupero dell’identità dei borghi del territorio. C’è questo – il bando è Gal Umbria, il Comune di Terni ha partecipato – alla base di un’aggiudicazione di natura sportiva che coinvolge il territorio di Piediluco: nella frazione è in arrivo una palestra outdoor ed un’area relax. L’area individuata è vicina al parcheggio di via Noceta.

SETTEMBRE 2020, IL PROGETTO PER I BORGHI

Palestra ‘campana’

Uno degli interventi previsti era legato alla fornitura di tutto ciò che è utile per una palestra outdoor. Quadro economico complessivo di poco superiore ai 27 mila euro ed alla fine a spuntarla è stata una società campana, la Savino Fortunato di Savino Palma di Frigento (Avellino): l’importo di aggiudicazione è vicino ai 7 mila euro ed il ribasso offerto è del 44,22%. Si tratta dell’unico partecipante.