Terni, Arma e cittadini collaborano: ritrovati due anziani in difficoltà

Due persone anziane, in difficoltà, ritrovate dai carabinieri di Terni anche grazie alla collaborazione dei cittadini. Entrambi i casi -a lieto fine – sono accaduti giovedì.

Scomparso in centro

Nel pomeriggio è giunta al 112 una richiesta di intervento per cercare un 85enne ternano che nella mattinata si era allontanato dalla propria abitazione in zona corso Tacito, senza più fare rientro. L’uomo, che soffre di perdite di memoria temporanee, nel giro di pochi minuti è stato individuato dai militari del Nor nei pressi della chiesa di piazza della Repubblica, in buone condizioni generali ma in stato confusionale. Dopo gli accertamenti, è stato riaffidato alle cure dei familiari.

In stato confusionale a Campitello

Sempre giovedì, nel tardo pomeriggio, è arrivata ai carabinieri la telefonata di un cittadino che segnalava la presenza di una donna anziana, in stato confusionale, nei pressi del bar New York di Campitello. La signora non ricordava neppure il suo nome, così i militari si sono subito attivati per raggiungerla. Nel mentre è arrivata anche la chiamata del figlio dell’anziana per sapere se erano giunte segnalazioni in merito alla madre, se qualcuno l’avesse vista. A quel punto l’uomo è stato indirizzato verso il bar dove ha ritrovato la madre, riaccompagnandola a casa.