Terni, Arma in campo per controlli capillari

Ancora controlli da parte dell’Arma dei carabinieri – cinque pattuglie impegnate – nel corso della giornata di sabato sull’interno territorio di competenza della Compagnia di Terni. Sia in città che nei comuni limitrofi – come San Gemini -, i militari hanno messo in atto posto di controllo volti a monitorare gli spostamenti ed eventualmente ‘sanzionare’ quelli non legati a specifiche esigenze personali e lavorative. Il tutto in linea con i provvedimenti governativi in materia di contenimento del Covid-19.

