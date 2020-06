Terni, gira armato fra i palazzi di via Turati: preso

Panico nel primo pomeriggio di giovedì in via Turati a Terni. Un soggetto armato di pistola, nascosta nei pantaloni, è entrato in una palazzina, qualcuno lo ha notato e immediata è partita la segnalazione alle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto con due pattuglie della Volante e due dei carabinieri della Compagnia di Terni: tutti con giubbotti antiproiettile. Individuato nei pressi di un altro edificio della stessa zona il soggetto, dominicano e residente in zona, è stato immobilizzato a terra. L’arma, una pistola scacciacani priva di tappo di sicurezza, è stata trovata nella sua abitazione – dove evidentemente era rientrato in precedenza – e quindi sequestrata. L’uomo, di 42 anni, è stato poi ammanettato e accompagnato presso la caserma del comando provinciale dell’Arma per le indagini del caso. Ignote al momento le ragioni relative al possesso della pistola e perché si trovasse, con l’arma, in un altro palazzo diverso dal suo. In seguito agli accertamenti il soggetto è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per ubriachezza molesta e porto abusivo di arma da fuoco.

Condividi questo articolo su