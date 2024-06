Terni, arriva il maxi ‘Thyrus’ in acciaio di fronte al Caos. Come cambia la viabilità

di S.F.

Ci siamo. Se ne parla ormai da oltre un anno – la presentazione in Comune è del marzo 2023 – e ora è giunto il momento del posizionamento: da giovedì 13 a sabato 15 giugno sono in arrivo ‘Le giornate del drago’ per l’installazione del Thyrus in acciaio da quasi cinque metri di altezza alla rotatoria Filipponi, di fronte al Caos. Ci saranno giocoforza novità anche per quel che concerne la viabilità. Di seguito il programma completo in pdf.

IL PROGRAMMA COMPLETO E LE MOTIVAZIONI – LEGGI (.PDF)

Gli organizzatori – l’associazione Thyrus, in azione per il progetto ‘Il drago per Terni’ – si sono mossi per una serie di eventi «con l’obiettivo valorizzare la figura mitologica del Drago, con iniziative di richiamo, con la speranza che di anno in anno possa diventare un punto di riferimento nel panorama classico degli eventi cittadine e generare l’ambito afflusso turistico nella città. Il leitmotiv dell’evento sarà di carattere evocativo del simbolo storico culturale della città in un contesto di rappresentazioni di musiche dal vivo, costumi d’epoca e folklore associato a cibi e bevande del territorio». Basamento già pronto da mesi: il 13 giugno, giovedì, sarà la società Baronci Salvatore ad occuparsi del sollevamento meccanico del manufatto.

29 MARZO 2023, LO SVELAMENTO DEL PROGETTO IN COMUNE

Nel documento viene specificato che l’associazione ha chiesto «il blocco parziale della rotonda Alfredo Filipponi per il giorno 13 giugno dalle ore 14 alle 20; tratto di viabilità di via Campofregoso tra la rotonda Terracini e la rotonda Filipponi, direzione rotatoria Filipponi. Nelle fasi di effettivo movimento della statua si chiede il blocco totale del traffico relativo alla rotonda, con assistenza del corpo della polizia Locale per effettuare le manovre di posizionamento in sicurezza». Verranno posizionate «delle transenne di sbarramento del traffico fornite dal Comune. Il traffico deviato sarà comunque segnalato con dei cartelli appositamente realizzati per l’evento e gestiti dall’ Associazione Thyrus».

Tra le curiosità di maggior rilievo c’è il fatto che «verranno invitate a partecipare le associazioni sportive che hanno come simbolo sul logo il drago. L’arrivo delle società sportive sarà testimoniato dal passaggio della formazione Thyrus Flying Team facenti parte dell’Aero Club di Terni, costituita da tre velivoli Tecnam p92 che sorvoleranno il sito della manifestazione con uno o più passaggi utilizzando fumogeni tricolore nel rispetto dei regolamenti aeronautici in vigore». Andrà in atto sabato 15 giugno alle 19.15.