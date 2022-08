Terni, arrivano i Pink Floyd Legend

Fabio Castaldi, Alessandro Errichetti, Emanuele Esposito, Paolo Angioi, Maurizio Leoni, Nicoletta Nardi, Sonia Russino e Giorgia Zaccagni. Saranno protagonisti il 7 settembre all’anfiteatro romano di Terni: per la prima volta in città sono in arrivo i Pink Floyd Legend. Si tratta della band riconosciuta da pubblico e critica come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd. Biglietti a 20 euro più diritto di prevendita. Si inizierà alle 21.

La serata ternana

La band – nata nel 2005 – dedicherà il repertorio della serata a The dark side of the moon, un disco entrato nel mito per numero di copie vendute, per la tecnica di registrazione, per i temi proposti, per la sua bellezza e, per certi versi, anche per la semplicità delle melodie, che segna l’inizio della maturità artistica dei Pink Floyd. Il concerto sarà di due ore: saranno riproposti i più grandi successi del gruppo inglese con nuovo disegno luci/laser ed effetti scenografici. Più video dell’epoca proiettati su uno schermo circolcare di cinque metri. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected]