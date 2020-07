Terni, Asm pronta a riaprire fontanelle

Da mercoledì 22 luglio le fontanelle di acqua frizzante trattata in via Puglie, via Jalenti, strada di Gabelletta e viale Trento a Terni, più quele di Ficulle, Ciconia e Sferracavallo nell’Orvietano saranno di nuove disponibili al pubblico. Lo annuncia Asm a quattro mesi dalla chiusura dovuta al coronavirus: «Gli impianti verranno preliminarmente – specifica la società – sottoposti a interventi di pulizia e sanificazione poi ripetuti periodicamente finché lo stato di emergenza covid-19 lo richiederà. A tale proposito si invita la gentile utenza ad attenersi scrupolosamente alle modalità di accesso che troverà indicate sulle macchine stesse (guanti e mascherine, rispetto del distanziamento fisico, ecc…) al fine di garantire a tutti il prelievo di un bene così prezioso quale è l’acqua potabile nelle migliori condizioni di sicurezza».

