Terni: atti vandalici alla ‘Manassei’. Indagano i carabinieri

Disinfettanti rovesciati a terra, banchi impilati l’uno sull’altro e pochi altri danni. Ma sarebbe potuta andare peggio. Nottata di atti vandalici per la scuola media ‘Manassei’ – istituto comprensivo ‘Oberdan’ – nel quartiere di borgo Bovio, a Terni. Ad accorgersi che qualcosa non andava, sono stati collaboratori scolastici e insegnanti, venerdì mattina poco prima delle otto, quando hanno raggiunto il posto di lavoro. Ignoti si sono introdotti nel plesso, sembra piuttosto agevolmente, per poi mettere in atto le azioni descritte in premessa. Il tutto è finito all’attenzione dei carabinieri di Terni a cui la direzione della ‘Oberdan’ ha sporto denuncia contro ignoti. Le indagini potrebbero consentire di accertare le eventuali responsabilità e c’è chi, fra i genitori, sospetta collegamenti con i giovanissimi che durante la notte hanno acceso dei fakò a ridosso della scuola.

