Prosegue il costante turnover tra aperture e cessazioni in centro a Terni. Non mancano le novità in tal senso tra inaugurazioni in arrivo e stop.

Esempi? In centro c’è chi lancia ‘Wok and noodle’ – c’è il coinvolgimento dello chef Gianni Catani – in piazza San Giovanni Decollato, nel locale che di recente ha visto l’ingresso de ‘L’Antico Borgo’. Al Suape è inoltre apparsa l’apertura al civico 34 di via Lanzi per un’attività di somministrazione di alimenti e bevande; medesimo discorso per viale dello Stadio 40 (alimenti, bevande) e piazza Dalmazia 3 (non alimentare).

Tra le cessazioni/sospensioni registrate negli ultimi giorni – qualcuna risalente a tempo fa in realtà – ci sono quella in via Tre Venezie 241 (officina di autoriparazione), galleria del Corso 7 (estetista) e corso Vecchio 151 (esercizio non alimentare, trattasi di un trasferimento nelle vicinanze).