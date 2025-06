Doppio appuntamento benefico in arrivo per l’Aucc, l’Associazione umbra per la lotta contro il cancro. Gli eventi sono fissati per venerdì 6 e sabato 7 giugno.

Venerdì, dalle 19, apericena solidale con animazione al ‘Regno di Narnia’ in via Flaminia Ternana. Il giorno successivo serata in musica in collaborazione con ‘Trip in music’ al chiosco dell’ora (parco Rio Grande) di Amelia. Con tanto di lotteria beneficenza. In entrambi i casi il ricavato è destinato a finanziare l’assistenza domiciliare gratuita per i malati oncologici.